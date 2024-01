“ I Farnese Citta’ di Ortona “ il 6 gennaio sfilerà a Roma

Il Gruppo Storico Sbandieratori e Musici I Farnese proveniente dalla città di Ortona è stato scelto per partecipare come gruppo solidale alla XXXVII edizione del corteo storico religioso culturale "VIVA LA BEFANA - PER RIAFFERMARE E TRAMANDARE I VALORI DELL'EPIFANIA".

“ Avremo il compito - sottolineano dal Gruppo - di rappresentare la fratellanza tra i popoli e di testimoniare a Papa Francesco e a tutto il mondo come sia bello "donare senza chiedere nulla in cambio".

Il tradizionale corteo di Roma Capitale sfilerà il 6 gennaio alle ore 10,00 in Via della Conciliazione, a Roma al seguito dei Re Magi, provenienti quest'anno dalla Valle del Tevere e da Morlupo, primi protagonisti di questo grande manifestazione attesa da grandi e piccini.

Un coloratissimo festival del volontariato al quale, come il “ gruppo storico sbandieratori e musici I Farnese citta’ di Ortona “ , partecipano ogni anno gruppi di rievocazione storica, cavalli, sbandieratori, musici, bande musicali, majorettes, fanfare militari, Presepi viventi , per rappresentare e far conoscere al grande pubblico, con originali scenografie, storia, folclore, tradizioni, prodotti e risorse dei nostri territori, come il più dono dell'Epifania a tutte le famiglie.

Dopo l'Angelus i tre Re Magi porteranno i tradizionali, simbolici doni al Vicario i Cristo.

Non mancherà la Befana, la brutta strega che metteva paura ai bambini e che "VIVA LA BEFANA", come nel logo della manifestazione,

ha ridisegnato con il volto di una simpatica e rassicurante nonnina. Quest'anno, per la sua festa, senza badare a spese, a bordo di una lussuosa excalibur seguirà e animerà il corteo.