La Compagnia dell’Alba chiude il 2023 con uno strepitoso sold out di A Christmas Carol la notte di Capodanno.

In due giorni 800 persone hanno affollato il Teatro Tosti per assistere al musical A Christmas Carol della Compagnia dell’Alba, con la coproduzione del Tsa, che, arrivato al suo quinto anno di tournee, è diventato ormai un appuntamento tradizionale del Natale.

Il musical ha tagliato, proprio la notte del 31, il nastro delle cento repliche registrando l’ennesimo sold out ortonese e che ha bissato il sold out anche nella centounesima replica del pomeriggio del 1 gennaio. Numeri importanti che premiamo lo sforzo della Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, che ha ben due musical in tournée, di pari passo procede infatti il tour di un altro successo ovvero Piccole Donne e che ha dovuto affrontare anche l’importante banco di prova della pandemia che ha messo a dura prova tante compagnie.

Un progetto quello di organizzare il festeggiamento della notte di capodanno al Tosti, che è gestito dalla Compagnia dell’Alba, che è stato un vero e proprio esperimento perfettamente riuscito. Una notte all’insegna dell’arte, una scelta che gli ortonesi hanno apprezzato e che è diventata una festa grazie anche all’intrattenimento di uno strepitoso Roberto Ciufoli, ormai ortonese d’adozione, che dismesse le vesti dell’avaro Ebezener Scrooge, è diventato un mattatore che ha condotto il pubblico del Tosti al countdown di mezzanotte con il supporto della vice sindaco Cristiana Canosa.

Dopo il brindisi e l’assaggio delle prelibatezze dolciarie del territorio, spazio per i fuochi d’artifici che hanno illuminato la piazza del teatro e per ballare all’aperto complice una serata invernale mite.

Il grazie di tutto il team della Compagnia dell’Alba va all’amministrazione comunale, Cogaspiù energie, Cantina di Ortona, Gegel, Aquila vigilanza, La Casa del Caffè, Biancolì, Rossopepe, Pasticceria Cantelmi.

“ Il nostro grazie più grande - fanno sapere dalla Compagnia dell’Alba - va però al pubblico che non smette mai di stupirci dimostrando una fiducia costante che ci consente di continuare a investire in nuovi e importanti progetti.”