Porto di ortona: Adsp affida il consolidamento della banchina di riva.

L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha affidato oggi i lavori nel porto di Ortona per il consolidamento della banchina di Riva che saranno realizzati con i fondi degli interventi per la coesione territoriale e per le Zone economiche speciali del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’intervento programmato sulla banchina di Riva ha l’obiettivo del consolidamento del primo tratto e del relativo piazzale, pari ad una lunghezza di 230 metri e una larghezza di 30 metri. L’appalto è stato affidato al raggruppamento temporaneo d’impresa, in fase di costituzione, composto da Fincantieri Infrastructure Opere Marittime Spa, Impresa Costruzioni Mentucci Aldo Srl, Seacon e Acale per un importo di aggiudicazione di 8.574.000 euro, a fronte di un ribasso del 21,73%.

I lavori dell’Autorità di sistema portuale porteranno alla riqualificazione e al potenziamento delle strutture di banchina esistenti per adeguarne la funzionalità ai moderni standard dei traffici commerciali marittimi, per poter successivamente procedere all'approfondimento dei fondali portuali per adeguarli alle esigenze dei nuovi vettori commerciali dello shipping. Il progetto dell’opera prevede la realizzazione di un consolidamento tramite un “rifodero” dell’attuale fronte del primo tratto della banchina di Riva oltre che la costruzione di una pavimentazione semirigida ad alte prestazioni per garantire una opportuna resistenza e funzionalità anche per carichi eccezionali. Il tratto di banchina sarà arredato con bitte, parabordi cilindrici, paraspigolo e scalette alla marinara in acciaio inox.

Nel porto di Ortona si sta, inoltre, procedendo al completamento del secondo stralcio dell’intervento di manutenzione straordinaria della scogliera del molo nord, con un investimento Adsp complessivo di 2.340.000 euro. Nel 2021 sono stati effettuati i lavori del primo stralcio con 840 mila euro, per una lunghezza di 180 metri della scogliera, nella parte più esposta alle mareggiate. In questi mesi, si sta realizzando il secondo intervento di completamento con 1,5 milioni di risorse, su una lunghezza di 250 metri. La manutenzione della scogliera del molo nord, già da anni in condizioni di precaria conservazione, era indispensabile per la protezione del bacino portuale di Ortona e della banchina commerciale nord in particolare come dimostrato anche dalle recenti mareggiate.

“Procediamo con il primo intervento di consolidamento della banchina di Riva, un'opera fondamentale per l’operatività portuale di Ortona e tanto attesa dalle imprese, e completiamo i lavori di manutenzione della scogliera del molo nord – dice il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -. Lavori che fanno parte del progetto per il miglioramento logistico e infrastrutturale dello scalo, riferimento indispensabile del sistema produttivo, commerciale e manifatturiero dell'Abruzzo”.

c.s.