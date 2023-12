Concerto NATALE CON L’OIGA al Teatro Tosti di Ortona

Secondo prestigioso appuntamento con la stagione dei concerti del Teatro Tosti: protagonista dell’evento l'Orchestra I Giovani Accademici (OIGA).

Il concerto che si terrà l’8 dicembre alle 17.30, dà il via alle manifestazioni natalizie cittadine e, come lo scorso anno, è affidato ai musicisti dell’OIGA, orchestra di formazione dell’Orchestra Sinfonica Tosti.

Sul palco saliranno oltre 60 giovanissimi professori d’orchestra che si esibiranno in un programma di autori classici, oltre che brani natalizi: un modo speciale per scambiarsi gli auguri. I ragazzi che compongono l’ensemble provengono da tutta la regione e qualcuno anche fuori dall’Abruzzo.

La formazione e la direzione dell’ensemble sono affidate da oltre 10 anni al M° Paolo Angelucci che spiega: “Da più di due lustri curo l’aspetto formativo di giovanissimi musicisti in studio. Ma mai come in questa occasione mi trovo di fronte un gruppo così giovane e così ampio. Basti pensare che il più grande ha 18 anni e ne sono oltre 60. Tuttavia sono davvero contento del lavoro svolto finora, dell’appoggio delle famiglie e dell’Amministrazione comunale di Ortona e della disponibilità che ci danno le scuole medie ad indirizzo musicale e i licei (musicali e non) della Regione, che mandano i loro allievi a formarsi nel nostro centro tramite le convenzioni scuola – lavoro che abbiamo firmato con esse. Sarà sicuramente un concerto pieno di emozioni, per alcuni ragazzi sarà la prima volta in un contesto così grande. Sarebbe opportuno che anche le istituzioni regionali, attuali e future, si accorgessero di questa realtà, la sostenessero e la incentivassero, ma spesso ci si tende a perdere in eventi effimeri e fini a sé stessi. La formazione musicale è alla base in tanti paesi europei, noi siamo ancora attaccati alla forza di pochi volenterosi che si spendono in tal senso. Il prossimo anno, con le elezioni alle Regione Abruzzo, forse qualcuno si ricorderà di noi, sperando che all’indomani dello scrutinio le promesse non restino tali, ma vengano mantenute”.

Il terzo appuntamento della stagione sarà con l’Orchestra Sinfonica Tosti e il concerto di Capodanno il 2 gennaio.

Info e biglietti al botteghino del Teatro Tosti oppure on line sul circuito Ciaotickets.