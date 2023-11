Una grande prestazione contro la capolista

Montebello di Bertona 4

Victoria Cross Ortona 2

Grandissima prestazione dei ragazzi di Mister La Barba che al cospetto della prima della classe sciorina un'ottima prestazione pur non riportando punti a casa.

Un primo tempo chiuso con la squadra di casa in vantaggio per 2-1, un primo tempo dove almeno quattro nitide occasioni hanno portato solo un goal realizzato da De Luca.

Nel secondo tempo stesso cliché con la squadra di casa cinica nel sfruttare alcuni nostri errori e noi non bravi a concretizzare le occasioni capitate.

Il goal del 3-2 ancora realizzato da De Luca, al 14° sigillo stagionale che però non è bastato per riaprire la gara.

Un 4-2 che non rispecchia assolutamente quello che si è visto in campo, una cosa è certa, questa è una squadra che al più presto tornerà a fare risultati importanti.