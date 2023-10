La SIECO prepara la sfida alla YUASA Battery Grottazzolina

La Sieco ha finalmente preso il via. La sfida di domenica scorsa a Porto Viro ha mosso la classifica e, nonostante qualche rimpianto, ora gli ortonesi hanno un punto prezioso in saccoccia ed è quello che conta.

«È vero, qualche rimpianto c'è» esordisce Leonardo Ferrato, «ma si tratta sempre di un buon punto conquistato che ci rende ancora più consapevoli di poter dire la nostra anche in questa categoria. C'è sempre qualcosa da migliorare ed è proprio quello che stiamo facendo in palestra durante la settimana. Queste prime partite sono molto utili a capire meglio cosa c'è da sistemare nel nostro gioco».

La consapevolezza di poter far bene giunge all'uopo, alla vigilia di una gara difficilissima contro una squadra costruita per volare a quote altissime. Domenica 29 ottobre, alle ore 18.00 la Sieco Impavida Ortona sfiderà la Yuasa Battery di Grottazzolina.

Coach Lanci & Co. avevano già incrociato i marchigiani due volte solo il mese scorso durante la pre-stagione, ma questa volta si tratterà di una sfida ufficiale. A Ortona, i grottesi si imposero con un netto 3-0. Tuttavia, la Sieco era riuscita a tenere testa agli avversari, che avevano sempre avuto la meglio con uno scarto minimo. Nella seconda sfida, con i palazzetti invertiti, è stata sempre grotta Grotta a vincere ma per 3 set a 1.

I precedenti in campionato, invece sono quattro con le vittorie in perfetto equilibrio, due per la Sieco e due per la Yuasa Battery Grottazzolina.

Tommaso Fabi: «Domenica chi attente una sfida molto difficile con Grottazzolina che a mio avviso è tra le migliori di questo campionato. Giocano una pallavolo molto veloce con dei terminali offensivi molto forti e di conseguenza cercheremo di rendere la loro costruzione di gioco la più difficoltosa possibile. La speranza è che questa di domenica possa essere la nostra gara, per così dire "di sblocco".»

La gara avrà inizio alle ore 18.00 presso il Palasport Comunale di Ortona con un biglietto di ingresso di 5€ e sarà diretta dai signori De Simeis (Lecce) e Merli (Terni).