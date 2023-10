Settima giornata di campionato, sabato 28 ottobre alle ore 15.30, al Comunale di Ortona, il Victoria Cross sfiderà il Real Montesilvano.

Dopo la batosta di domenica scorsa, i ragazzi di Mister La Barba sono chiamati a riscattarsi anche perché i punti in classifica sono pochi ed una vittoria potrebbe far girare l'inerzia del campionato che purtroppo non è partito nel migliore dei modi.

Vi aspettiamo numerosi, ingresso libero.