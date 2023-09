Parte ufficialmente la ristrutturazione del parcheggio Ciavocco e della relativa gestione insieme alle aree di sosta nell'intero territorio comunale con la firma della convenzione, avvenuta mercoledì 13 settembre presso gli uffici comunali dei Lavori pubblici, tra l'amministrazione comunale e il concessionario, l'ATI composta dalla società mandataria C.O.GAS srl e dalla SME Soluzioni Mobilità Eco Compatibili srl.

«È un passaggio epocale per la nostra città iniziato 25 anni fa – sottolinea il Sindaco Leo Castiglione – perché con la soluzione individuata da questa amministrazione comunale del Project Financing, in tempi brevi avremo il parcheggio coperto al centro di Ortona totalmente ristrutturato e adeguato in termini di impianti e sicurezza con un investimento dei privati di 1 milione e 588mila euro, una gestione efficiente e unificata della nuova struttura e di tutte le aree di sosta a pagamento del territorio comunale e la possibilità di pensare concretamente ad un nuovo piano del traffico urbano con l'attivazione di una ztl nel centro storico con accessi sorvegliati e aree pedonali. La riapertura del parcheggio multipiano del Ciavocco è dunque agli atti, formalizzata dalla firma della convenzione che avvia tutta la programmazione dei lavori da parte del concessionario, era uno degli obiettivi del nostro programma amministrativo per rendere la città di Ortona sempre più moderna e vivibile».

La convenzione sottoscritta prevede un termine di 15 anni e un canone annuale fisso a favore del Comune di 100mila euro per i primi tre anni e di 150mila dal quarto anno in poi. Restano in capo al Comune anche i proventi delle infrazioni alla viabilità previsti dal codice della strada. Inoltre con la firma della convenzione sono passati nella gestione del concessionario anche i parcheggi a raso blu, compresi quelli estivi presso i lidi balneari, che rimangono nello stato attuale sia nel numero che nelle tariffe mentre a partire dalla prossima settimana saranno sostituiti solo i parcometri.

Solo dopo il collaudo dei lavori che saranno effettuati nel parcheggio multipiano di via D'Annunzio sarà possibile attivare i nuovi parcheggi a raso previsti nella proposta del progetto di finanza che porteranno una offerta totale di mille posti blu.

«La riapertura del Ciavocco è un punto qualificante dell'amministrazione comunale che si proietta sempre più sui temi della mobilità urbana, di vivibilità e decoro per la città e di un'offerta turistica adeguata con servizi moderni e efficienti – dichiara il vicesindaco Cristiana Canosa – infatti oltre a riqualificare una struttura pubblica abbandonata e oggetto di ripetuti atti di vandalismo, con la riapertura del parcheggio possiamo restituire spazi urbani alla città come piazza San Tommaso che potrà essere liberata dalle auto e ripensata per una città moderna e accogliente».

La convenzione prevede delle agevolazioni tariffarie per i residenti con la possibilità di sconti e forme di abbonamento annuale mentre la tariffa del parcheggio Ciavocco prevede il costo di 1,50 euro per la prima ora e 50 centesimi per le ore successive, 2,50 euro mezza giornata, 3,50 giornata piena dalle 7 alle 20 e 3 euro orario notturno dalle 20 alle 7. La struttura multipiano di via D'Annunzio sarà aperta anche la notte e disporrà di un circuito di videosorveglianza che si aggiungerà al personale previsto dalla società per la gestione di tutti i parcheggi inquadrati come ausiliari del traffico.