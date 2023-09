Progetto "Ufficio unico Europa vicina" nei comuni di Ortona capofila, Crecchio, Orsogna, Arielli, Tollo e Canosa Sannita

Prosegue con il secondo appuntamento a Ortona il progetto "Ufficio unico Europa vicina" che coinvolge i comuni di Ortona che ne è, appunto, capofila, insieme a Tollo, Crecchio, Arielli, Canosa Sannita e Orsogna. L'intento è quello di creare un nuovo modello di servizi tra più realtà comunali all'interno del territorio di riferimento che permetterà, attraverso le azioni formative rivolte sia al personale della pubblica amministrazione sia a giovani inoccupati che vogliono mettersi in gioco e approcciarsi ad un mondo globalizzato e in continua evoluzione, di entrare a far parte di una rete che incentiva lo sviluppo del rapporto tra enti pubblici e istituzioni europee. Un vero e proprio percorso semplificato per tutti quelli che vogliono avvicinarsi ai meccanismi delle istituzioni pubbliche a tutti livelli per formarsi ed essere in grado di partecipare attivamente ai bandi proposti dall'Europa nei vari campi d'azione.

Inoltre, le azioni formative che si svilupperanno tramite questo progetto e che si svolgeranno nei 6 comuni saranno finalizzate a costruire e rafforzare le competenze tecniche e professionali anche del personale interno agli enti. Tra le azioni messe in atto da questa idea progettuale l'organizzazione di workshop tenuti da illustri professionisti finalizzati al rafforzamento della collaborazione in rete interistituzionale. Sono previsti 3 convegni nel corso del mese di settembre.

Nella giornata di giovedì 14 settembre, nel polo Eden del comune di Ortona alle ore 19.00 si terrà il secondo incontro dal titolo "Nuove opportunità per il territorio: fondi europei 2023/2027 per l'agricoltura e lo sviluppo rurale". Interverranno il sindaco di Ortona Leo Castiglione, l'assessore all'agricoltura Paolo Cieri, Antonio Zinni del dipartimento agricoltura regione Abruzzo, Giuseppe Di Biase del Gal Costa dei Trabocchi e Marina Paolucci della cooperativa Leaf Lab. Modera la giornalista Gioia Salvatore.

Per info e registrazione fare riferimento al seguente numero della segreteria dell'evento + 39 3938114669.