PROGETTI SOCIALI EUROPEI

Nella sezione bandi di gara della pagina web del comune di Ortona è pubblicato l'avviso pubblico per la selezione di partner privati per la co-progettazione e la successiva presentazione in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) di un progetto a valere sull'Avviso pubblico regionale "Abruzzo Include 2". Ente capofila della costituenda ATS è l'Ambito Distrettuale Sociale n. 11 Frentano che insieme all'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 Ortonese ha avviato questa fase di selezione per la costituzione di un partenariato pubblico-privato con altri ambiti distrettuali, Asl, enti del terzo settore, cooperative sociali, organismi di formazione e agenzie per il lavoro.

L'istanza di partecipazione, corredata dalla relativa documentazione, deve essere inviata entro le ore 12 del prossimo 20 settembre all'indirizzo di posta elettronica: ambito11@pec.lanciano.eu

Gli obiettivi della co-progettazione riguardano l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, e rientrano nel Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 Obiettivo di policy 4 "Un'Europa più sociale'" Priorità III – "Inclusione e protezione sociale".