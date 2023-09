Books for Peace 2023 - Tra i premiati Sebastiano Fezza

Assegnati, il 9 settembre , in piazza Venezia a Roma, presso l'ufficio del parlamento europeo nella sala David Sassoli i riconoscimenti Books for Peace 2023.



Il premio viene concesso alle organizzazioni ed alle persone che si prodigano per favorire la cultura, l’integrazione, la pace, i diritti umani e lo sport a livello mondiale, sono più di 50 le persone in tutto il mondo che quest’anno hanno ricevuto questo riconoscimento.



Tra i premiati Sebastiano Fezza per la sua lunga carriera come cinereporter e per la sua dedizione costante e continua ai bambini del sud del mondo

troppo spesso dimenticati.