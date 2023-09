Un brillante Victoria Cross accede al secondo turno di Coppa Abruzzo

In un Comunale desolato, chiuso per motivi di sicurezza, è andato in scena il ritorno di Coppa Abruzzo, all' andata gli ortonesi vinsero in trasferta per 1-0.

Gran bella vittoria dei ragazzi ortonesi che eliminano il Vacri ed accedono al prossimo turno di Coppa Abruzzo.

Primo tempo chiuso in vantaggio per 2-1 con un gran goal di Francesco Rega e raddoppio dell'esordiente Denis Greco.

Il secondo tempo si apre con un rigore realizzato da Flamur Hamza procurato da Alessandro Luciani .

Entrambi i goal degli ospiti sono stati segnati sul finire dei tempi.

Partita mai in discussione contro un avversario molto forte che sicuramente in campionato dirà la sua per le posizioni di vertice.

Da segnalare nella ripresa l'esordio del 2006 Giacomo Cantelmi che si è ben comportato.

Mister La Barba sta' facendo un ottimo lavoro e siamo fiduciosi per l' inizio del campionato che comincerà domenica 17 settembre dove al Comunale di Ortona arriverà il Città di Chieti.