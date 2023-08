BOOMDABASH – in concerto a Ortona

Tutto pronto per il concerto dei BOOMDABASH , l'appuntamento è per giovedì 10 Agosto dalle 22 in Piazza Porta Caldari a Ortona

Pronto il SERVIZIO NAVETTA GRATUITO, dal Parcheggio Centro Commerciale “ Ortona Center ” alla Rotonda Via Monte Majella dalle 19.30 alle 01.00

Prima delle 19 è disponibile il servizio Trasporto Pubblico Locale di NAPOLEONE AUTOLINEE dall'lOrtona Center a Ortona Centro (orari sul sito di Napoleone, linea 1)

Pronte la variazioni alla viabilità

per il 10 agosto:

- Divieto di sosta

Dalle ore 14.00 al termine della manifestazione

Via Pantaleone Rapino ⏩️ Piazza Porta Caldari

Via della libertà (semaforo ⏩️Porta Caldari)

Piazza Porta Caldari

Via G. Federico

Via Tedesco (tra Via XXIV Maggio e Via della Libertà)

Via Primavera (tra Via XXIV Maggio e Via della Libertà)

Via dei Sanniti (tra via Cascella e Via della Libertà)

Via Ceccario (tra via Cincinnati e via della Libertà)

Via Giudea (tra via del Giglio e via P. Rapino)

Via F.P. Cespa (tra via dei Bastioni e via P. Rapino)

Via Eritrea (tra via Vittorio Veneto e via P. Rapino)

e Senso unico di marcia in Via Marina (direzione via Santa Brigida ⏩️ Porto)

Dalle ore 14.00

- Inversione senso unico di marcia in via Cincinnati

Dalle ore 14.00

- Direzioni obbligatorie dalle ore 14.00

Da via Civiltà del Lavoro/via della Libertà verso via Martiri Ortonesi e via Basilio Cascella

Da via Dommarco verso via Giovanni XXIII

Da via Costantinopoli verso via Santa Brigida/via Marina o via Cincinnati

( rif Ordinanza n.208 del 06/08/2023 )

Pronta L'AREA FOOD E CONCERTO

Pronto il posizionamento del palco





Pronti i Boomdabash,

per una serata tutta da ballare, il SUMMER TOUR 2023 – THE PARTY SPECIALISTS sarà una grande festa a cielo aperto prodotta da BPM Concerti eTrident Music.

Il SUMMER TOUR 2023 – THE PARTY SPECIALISTS segna il grande ritorno live di Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker), una delle band italiane più apprezzate e acclamate della scena contemporanea con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube.

“Sarà uno show pieno di sorprese, sarà impossibile restare fermi!” – racconta Biggie – “Due ore di musica a ritmi serratissimi per un viaggio nel tempo lungo vent’anni con cui ripercorrere tutti i nostri più grandi successi e le canzoni più iconiche che hanno segnato la nostra storia, dagli albori, nel 2002, ad oggi.”

Il concerto di giovedì 10 agosto, con il gruppo musicale salentino a Ortona, e i loro successi



è uno degli appuntamenti gratuiti del cartellone estivo dell'amministrazione comunale, "Non hai visto l'estate se non fai tappa a Ortona!"