Sold out per i posti a sedere al CONCERTO DELL'ALBA, in programma per giovedì 10 Agosto alle 05.30 in Piazza del Teatro Tosti,

Il suggestivo concerto conferma il suo gradimento da parte del pubblico che giovedì sarà presente, dalle 5,30 in Piazza del Teatro Tosti, per apprezzare l'evento nato da un’idea di Lorenza Sorino e dell’Orchestra Sinfonica Tosti.

Paolo Angelucci, direttore dell’Orchestra Sinfonica Tosti, con gli arrangiamenti e l’orchestrazione di Erika Vagnoni e Tommaso D’Onofrio, e Lorenza Sorino, con le sue letture, renderanno unico l’appuntamento diventato, ormai, un classico di prestigio dell’estate ortonese .

Il concerto 2023, Disney Sunrise, è un omaggio alla Disney, con i temi delle colonne sonore dei suoi più famosi cartoni animati : la bella e la bestia, il gobbo di Notre Dame e tanti altri .