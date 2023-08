“ 40 anni insieme “ - La mostra per i 40 anni anni di attività dell'Istituto Nazionale Tostiano

L’Istituto Nazionale Tostiano celebra i 40 anni di attività e racconta la sua storia con una mostra.

La mostra, è stata inaugurata venerdì 4 agosto presso la sede dell' Istituto a Palazzo Corvo, in Corso Matteotti, a Ortona.

"40 ANNI INSIEME " questo è il titolo della mostra e sarà visitabile dal 5-31 agosto 2023.

La cerimonia di inaugurazione è stata aperta alle 19, nel cortile di Palazzo Corvo,

dagli interventi del Presidente dell’Istituto Nazionale Tostiano, Remo Di Martino,

del Sindaco di Ortona, Leo Castiglione,

del consigliere della Regione Abruzzo, Fabrizio Montepara,

e con le indicazioni sulla mostra fornite da Gianfranco Miscia, archivista bibliotecario dell'Istituto Tostiano,

“ è importante vedere: la visione - sottolinea Miscia - la parte centrale con i pannelli con foto, oltre 200 , che testimoniano gli anni raccontati; i titoli pubblicati, oltre 50, tra volumi e c.d. e la visione dei documenti, estratti da fondi importanti: Tosti , Albanese , De Luca e Martinelli ”

Successivamente, al primo piano,

dopo il taglio del nastro,

i primi ospiti sono stati accolti con " A' Vucchella " eseguita dal tenore Nunzio Fazzini, accompagnato al piano dal Vice Presidente dell'Istituto Nazionale Tostiano, Roberto Rupo.

Grazie alle tante foto e alle pubblicazioni realizzate, esposte nella nella “ Sala di musica “ la mostra permette di ripercorrere le varie attività svolte dall’Istituto Nazionale Tostiano nei settori della ricerca musicale e musicologica, della formazione, dello spettacolo, dell’editoria, dei servizi museali e bibliografici, e degli eventi culturali.

“Un'onore e un'orgoglio - per il sindaco di Ortona, Leo Castiglione - essere presente ” . “ un ringraziamento a c.d.a. dell ‘Istituto che ha dato continuità al precedente c.d.a. - continua il sindaco citando anche l'idea di Marina Catena

per promuovere un souvenir della città con il nome di Tosti .

Conferma, inoltre, che si sta lavorando per creare una fondazione per “ pensare per un futuro migliore ” , concordando nell'affermazione che la cultura muove l'economia .

“ Tosti non è solo un patrimonio di Ortona, ma un patrimonio per la regione Abruzzo”- ha ribadito il consigliere regionale Fabrizo Montepara , redattore della legge che assegna all'Istituto Nazionale Tostiano un contributo annuale su 25.000 euro, “ cosa importante per chi amministra ”. La realizzazione della fondazione “ è un percorso importante - e ” nella sua concretizzazione - conferma Montepara - la Regione deve avere un ruolo importante ”

“ Orgoglioso - il Presidente Remo Di Martino - di aver rappresentato, negli ultimi 30 anni un punto di congiunzione importante tra le amministrazioni che si sono succedute e l'Istituto Tostiano ”. Dal 1984, con la prima amministrazione Puletti, come assessore alla cultura, si era già occupato dell'istituto che ora “ può diventare una fondazione ” .

“ Siamo pronti per la fondazione ” conferma Di Martino e fa appello alla politica per realizzarla. “ sei hai una visione, la devi seguire, se guardi i tuoi piedi cadi - sottolinea parlando della storia degli ultimi 30 anni. I fondatori dell'Istituto , Sanvitate e Caraceni, “ sono stati dei cultori di Tosti, della musica e dei conservatori ”, l'impostazione che di Martino stà ora cercando di dare è “ Tosti come uomo di mondo e questo passa attraverso il nome di Tosti, quello che ha fatto” .

Il salto di qualità che ora il presidente invita a fare è quello verso la fondazione

L'istituto, costituito a Ortona nel 1983 “ è una istituzione di impegno musicologico unica nella regione Abruzzo e si occupa statutariamente della vita e delle opere di del compositore Francesco Paolo Tosti, degli altri musicisti abruzzesi e più in generale della cultura musicale “

Ingente il patrimonio storico artistico dell’istituto : Museo Musicale d’Abruzzo, Biblioteca Musicale Abruzzese e Archivio storico, con la documentazione del Fondo Francesco Paolo Tosti, del fondo Giuseppe Lucca e del fondo Guido Albanese .

Il Museo Musicale d'Abruzzo (Museo Tosti), effettua un’apertura straordinaria. dal29 luglio al 31 agosto

Orari: dal lunedì al venerdì, 9-12 e 15-18 (su prenotazione) / tutte le sere, 21-23

INGRESSO LIBERO

