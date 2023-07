Con il patrocinio del Comune di Ortona e dell'Istituto Nazionale Tostiano, il Festival riporta nel cuore d'Abruzzo i capolavori della musica classica. La rassegna ha ottenuto sin dalla prima edizione un caloroso riscontro di pubblico e di critica; è inoltre riconosciuto da enti nazionali e da istituzioni internazionali per la capacità di valorizzare e formare giovani talenti e per l'alto valore che l'iniziativa ha nella cultura musicale e nel territorio in cui viene promossa.

Il Festival si apre il 23 luglio alle 21, con un concerto dedicato alla musica romantica di César Franck e Johannes Brahms

La violinista Stella Cattaneo e la pianista Silvia Cattaneo

interpreteranno la Sonata per violino in La Maggiore di Franck, considerata tra i maggiori capolavori del compositore.

Nella seconda parte, il clarinettista Andrea Massimo Grassi

e la pianista Flavia Salemme

porteranno in scena la Sonata per clarinetto e pianoforte n.1 op. 120 di J. Brahms.

Il concerto del 24 Luglio è dedicato a Johann Sebastian Bach, con un recital per violino solo del virtuoso serbo-americano Andrej Kurti

Kurti presenta in anteprima italiana il suo nuovo disco, dedicato alle celebri Sonate e Partite per violino solo di Bach.





Il 26, 27, 28 e 30 Luglio gli attesi concerti di musica da camera in cui i docenti del Festival affiancano i giovani talenti

provenienti quest'anno da oltre 15 paesi; il Festival Suoni d'Abruzzo è dal 2015 punto di riferimento a livello internazionale nel perfezionamento e diffusione della musica classica.

Il Festival Suoni d'Abruzzo si conclude con due Concerti di Gala dell'Orchestra Sinfonica del Festival Suoni d'Abruzzo, il 29 e 30 Luglio presso l'Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia

ed il Castello Aragonese di Ortona.

Solisti:

Sarah Rulli ,

Isaac Lausell,

Andrej Kurti

e Rossana Cauti





Direttore il Maestro Paolo Angelucci.



La prenotazione dei biglietti e le informazioni sono sul sito, www.festivalsuonidabruzzo.com.