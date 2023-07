Il saluto al direttore amministrativo Giovanni Stroppa: "Ha reso migliore la nostra Asl"

Lascia il suo incarico alla Asl Lanciano Vasto Chieti il direttore amministrativo Giovanni Stroppa.

Il suo saluto al personale: “Nel lasciare l’incarico, voglio ringraziare pubblicamente, per la fiducia e il sostegno accordatomi, tutti i professionisti che mi hanno supportato e talvolta sopportato. Lascio tutti con la consapevolezza che il mio rapporto con questa regione non è finito, poiché restano tante persone con le quali continuerò a coltivare rapporti di stima e di amicizia. A tutti voi la mia gratitudine e i miei saluti affettuosi”.

La nota dei sindacati di categoria FP Cgil Chieti, Cisl FP Abruzzo Molise, Fials, Nursind, Nursing Up, FSI e Cisal: "La Asl 2 Abruzzo in questi ultimi 2 anni si è affermata come un punto di riferimento nel settore sanitario regionale grazie al lavoro instancabile e alla capacità del suo Direttore Amministrativo, il dott. Stroppa, di mettere al centro i bisogni dei pazienti e del personale sanitario. Con la sua leadership ispiratrice e la sua profonda conoscenza delle dinamiche organizzative e dei processi amministrativi, il dott. Stroppa ha garantito un miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti. Una delle principali pietre miliari del suo mandato è stata la stabilizzazione del personale sanitario. Grazie alle decisioni strategiche prese sotto la sua direzione, l'azienda è riuscita a garantire stabilità e professionalità a tanti dipendenti. Questo modello, definito come il “modello Chieti”, ha attirato l'attenzione e l'apprezzamento di altre aziende sanitarie, che lo stanno prendendo come esempio per implementare miglioramenti nella propria gestione. La Asl 2 Abruzzo sotto la guida del dott. Stroppa è diventata una sorta di "pioniere" nella stabilizzazione del personale sanitario. Oltre airisultati tangibili, desideriamo ringraziare il dott. Stroppa per aver creato un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante. Il nostro apprezzamento per il dott. Stroppa va oltre i successi professionali. Siamo grati per il suo carattere umile e le sue doti di ascolto. Ha dimostrato di essere un direttore amministrativo che ha a cuore il benessere dei pazienti e del personale sanitario, sempre pronto ad ascoltare le loro esigenze e trovare soluzioni appropriate.

Il suo impegno nel mettere al primo posto le persone è stato un fattore chiave nel rendere migliore la Asl 2 Abruzzo. In conclusione, desideriamo ringraziare il dott. Stroppa per tutto ciò che ha fatto per la Asl 2 Abruzzo e per la sanità regionale. Siamo certi che continuerà ad affrontare con successo le future sfide che incontrerà. Il suo esempio rimarrà sempre una fonte di ispirazione per tutti noi. Con sincera stima".