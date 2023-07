Pietro Donatelli pronto al salto di qualitÃ  con la maglia della Sieco Service Impavida Ortona

Classe 2006, nato a Pescara, Pietro Donatelli è uno schiacciatore di 192 centimetri pronto al salto di qualità con la maglia della Sieco Service Impavida Ortona.

Un percorso proficuo quello di Pietro nelle giovanili di Pescara ed Ortona nelle quali vanta rilevanti risultati. Le soddisfazioni personali arrivano sin da ragazzino, quando a Pescara si guadagna il titolo di Campione Regionale Under 13 nella categoria 3 vs. 3. Un nuovo titolo regionale, ma questa volta di Categoria Under 15, arriva proprio con la maglia della SIECO. Quella squadra poi proseguirà il suo cammino vincendo il turno interregionale per poi classificarsi al decimo posto nazionale. Nella stagione attuale sono invece arrivate due finali nazionali Under 17 e Under 19 con la maglia di Pescara3.

Le soddisfazioni per il giovane Donatelli, però, non arrivano solo dal settore giovanile. Integrato in pianta stabile nella prima squadra di Pescara3, Pietro vince la Serie D e nella stagione successiva, sempre con la maglia della città adriatica, arriva a disputare la Semifinale di Serie C.

Una risorsa importante per la Sieco che potrà giocare la carta Pietro Donatelli non solo in prima squadra, ma anche con il settore giovanile. Con la chiamata in Serie A2 arriva quindi la possibilità per Pietro Donatelli l'opportunità di affilare le armi e migliorarsi ulteriormente: «Allenarsi con campioni di un certo spessore non farà altro che aiutarmi a migliorare sia dentro che fuori dal campo. Per me sarà un bagaglio di esperienza importantissimo che potrò utilizzare senza dubbio anche nell'ambito del settore giovanile nel quale sarò parallelamente impegnato».

Pietro Donatelli

Nascita: 13/03/2006

Luogo: Pescara

Nazionalità Sportiva: Italiana

Ruolo: Schiacciatore

Altezza: 192cm

CARRIERA

2023/2024 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A2)

2022/2023 Volley Pescara3 (Serie C)

2021/2022 Volley Pescara3 (Serie C)