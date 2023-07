Sensibilizzazione on the beach

L'associazione di promozione sociale “ donn.è “ di ortona promuove "donn.è on the beach". Un format, alla sua prima edizione, che nasce dalla volontà di creare degli appuntamenti estivi di sensibilizzazione in collaborazione con la libreria Moderna di Ortona, Zona Yoki Bistrot di Fossacesia Marina e con il patrocinio del Comune di Fossacesia con cui l'associazione da anni collabora nella gestione dello sportello antiviolenza Demetra, sito presso il palazzo comunale.



Quattro gli appuntamenti previsti, tutti di giovedì, a partire dal 13 luglio 2023, dalle ore 19:00, a Fossacesia Marina in via lungomare 165, presso lo stabilimento balneare Zona Yoki Bistrot.

Il primo incontro è con la giornalista Anna Chiara Moggia, autrice del libro "Iran Through a lens".

A seguire intrattenimento musicale con "Eletric 4Tet" con Sarah Rulli (flauto) Luigi Genovesi (pianoforte), Claudio Marzolo (contrabbasso).

Il 20 luglio, in programma l'incontro con Lilia Scandurra, autrice di "Il sangue non fa rumore".

Il 27 luglio, musica con i "Nostos" di Irida Gjergji (voce, electronics) e Renato Baratucci (suoni). Infine, il 3 agosto, incontro con Esmail Mohades, curatore di "Non si può incantare il sole"



Incontri con autori e autrici, musica live e confronto perché come sottolinea la Presidente di Donn.è Michela Leone: "Creare incontri dove far dialogare le emozioni è sempre stato il nostro modo di promuovere la parità di genere e contrastare la violenza".





Info su info.apsdonne@gmail.com o al 3283882878