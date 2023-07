INCENDIO ECO.TEC

A seguito dell’incendio di ieri notte che ha coinvolto alcune aree esterne dello stabilimento EcoTec, nella zona industriale di Ortona, il Sindaco ha emanato un’ordinanza che dispone alcune misure precauzionali, in attesa dei risultati dei rilievi dell’Arta. In particolare per il territorio ricompreso nel raggio di 1 chilometro dallo stabilimento coinvolto dall’incendio è fatto divieto di consumo di prodotti ortofrutticoli se NON dopo un accurato lavaggio in acqua corrente e potabile e comunque, ove possibile, rimuovendo il rivestimento superficiale.

«Si tratta di una misura adottata in via cautelativa perché, a detta degli stessi tecnici Arta, non c’è una situazione di emergenza ambientale – specifica il Sindaco Leo Castiglione – ma l’ordinanza rientra nei protocolli d’azione a tutela della salute dei cittadini. L’agenzia regionale per la tutela ambientale sta lavorando per effettuate tutti i controlli e i rilievi e predisporre una relazione dettagliata sugli effetti dell’incendio e dei fumi».