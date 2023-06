Il busto rimosso ... è ricollocato

Come anticipato a fine maggio da Don Roberto Geroldi, Parroco di San Tommaso,

“ Il mistero “ del busto ritrovato durante i lavori di riordino e di ordinaria manutenzione degli spazi all’aperto dietro la Cattedrale di San Tommaso a Ortona, sarà svelato lunedì 3 luglio alle ore 18,00 all’ingresso della Cattedrale di San Tommaso .

“ Non pensavo che suscitasse tanto interesse mediatico la notizia del busto di fine ‘900 ritrovato abbandonato nel cortile retrostante la Basilica Concattedrale e rimosso dalla cappella di Santa Maria Maddalena 30 anni dopo la sua collocazione. “ precisa Don Roberto Geroldi .

Molti hanno azzardato ipotesi, ma i più assidui frequentatori avevano ricordo di quel busto sulla parete di sinistra sotto la lapide marmorea dedicata al personaggio in questione e addirittura con la dedica: ”L’Anno Santo 1950 il capitolo della Cattedrale devotamente grato”.

“ Due corposi riccioli in marmo, murati saldamente alla parete, e una mensola lo sorreggevano; ora – conferma il Parroco di San Tommaso - il busto è stato fissato su di un piedistallo marmoreo costituito da marmi facenti parte del precedente altare maggiore demolito per far spazio all’attuale ristrutturazione post conciliare del presbiterio”.



LUNEDÌ 3 LUGLIO alle ore 18.00 alla presenza delle autorità ecclesiastiche e civili avrà luogo l’inaugurazione del ricollocamento.

Appuntamento quindi all’ingresso della Cattedrale dove

l’amministratore della Basilica, don ROBERTO GEROLDI, introdurrà l’evento.

lo storico cittadino, ELIO GIANNETTI, presenterà il prelato raffigurato.

lo scultore VALTER POLLEGGIONI, illustrerà l’opera e l’artista.

Subito dopo alle ore 19 .00 inizierà la Celebrazione Eucaristia nel giorno liturgico

dell’Apostolo San Tommaso.

“ È gradita la presenza della cittadinanza “