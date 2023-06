Cambiare il nome alla stazione di Tollo-Canosa Sannita ?

Tra i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato per il 16 giugno, ma poi non tenutosi per l'assenza di consiglieri di maggioranza, al punto 5 c’era “ mozione avente ad oggetto : modifica del nome della fermata ferroviaria denominata Stazione di Tollo-Canosa Sannita. Presentata dal consigliere Rabottini Lucia Simona ".

In merito il Sindaco di Canosa, Lorenzo di Sario - ha diramato una nota in cui esprime le sue considerazioni.

“ La stazione ferroviaria sita sulla statale adriatica che dai tempi remoti, si è sempre chiamata Tollo-Canosa Sannita. - puntualizza nella sua nota - Naturalmente, la mia amministrazione non è assolutamente d'accordo con una simile decisione. Già ho avuto modo di protestare con chi di dovere e in futuro, non mancherò di portare le mie interpellanze, nelle sedi più opportune. Prima di presentare simili proposte, bisognerebbe conoscere la storia di quella stazione e cosa ancora più importante, bisognerebbe interpellare tutte le parti in causa. “

“ Negli anni 60, - aggiunge - da qui partivano migliaia di quintali di uve da tavola canosine destinate in tutti i paesi europei. Questa stazione, ancora oggi porta il DNA di tanti nostri concittadini che se ne sono serviti per tutte le necessità. La mia amministrazione, nel 2015 l'ha inserita in un progetto sulla mobilità sostenibile che comprendeva anche Ortona e che ne prevedeva il potenziamento. “

“ Lo stesso progetto, - ricorda - è stato premiato con il riconoscimento dell'Anci Nazionale "Cresco Award" e anche l'Università di Perugia, ha dedicato ad esso un master di secondo livello. Questi sono i fatti concreti. “

“ Non vedo quindi motivi reali e di importanza vitale per cancellare il nome di Canosa. - conclude - Non voglio neanche pensare che l'idea sia venuta in quanto la stazione porti il nome della Vice Sindaco di Ortona. Ma questa è un'altra storia “