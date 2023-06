LA MAGGIORANZA VA AVANTI E AMMINISTRA LA CITTÀ

“ L’unica verità emersa ieri dal consiglio comunale è stato l’uso personalistico delle istituzioni . - dichiara il Sindaco Leo Castiglione in merito al consiglio comunale richiesto dall’opposizione - La minoranza in barba ai veri problemi dei cittadini non ha accettato la proposta fatta dalla maggioranza di accorpare gli argomenti proposti da loro con l’approvazione del rendiconto di gestione, atto dovuto per legge, in unico consiglio da svolgersi il 30giugno o 1 luglio, data stabilita dai tempi di deposito dei documenti. ”

“ Perché la nuova minoranza pensa unicamente alla propria visibilità - aggiunge - senza farsi carico dei costi e dell’organizzazione che ricadono sulla collettività nel fare due consigli piuttosto che uno unico in cui discutere di tutti gli argomenti. Le proposte della minoranza sono assolutamente degne di nota ma sicuramente non di un’urgenza tale da non poter aspettare 15 giorni, come la proposta della minoranza di cambiare il nome della stazione di Tollo. Alle interrogazioni urgenti è stata data già risposta scritta per cui il senso di responsabilità avrebbe richiesto un comportamento diverso. ”