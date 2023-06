Peronospora nelle vigne - supporto al comparto vitivinicolo

La proliferazione della peronospora nelle vigne sta provocando seri problemi alle aziende vitivinicole del comprensorio ortonese .

L’assessore all’agricoltura , Paolo Cieri, e il Sindaco di Ortona, Leo Castiglione, giovedì 1 giugno hanno incontrato i rappresentanti di associazioni di categoria e delle cantine per parlare e trovare insieme soluzioni utili e soprattutto percorribili per arginare il danno causato dalle ingenti piogge delle settimane scorse.

“ Le cantine e le associazioni di categoria elaboreranno dei documenti- spiega il sindaco Leo Castiglione-

che ci invieranno e che saranno parte di un nostro atto più ampio con cui chiederemo alla Regione Abruzzo di avviare lo stato di emergenza per il settore vitivinicolo”.

“ Non possiamo lasciare soli gli agricoltori e tutto il mondo della vitivinicoltura ortonese- sottolinea Paolo Cieri, assessore all’agricoltura- colpiti dalla peronospora, grave malattia che colpisce la vite. Le difficili condizioni meteo non hanno consentito di svolgere regolarmente i trattamenti per cui chiederemo alla Regione di supportare il comparto”.

(clicca sulla foto per vedere l'intervista rilasciata dall'assessore Paolo Cieri )

Gli uffici regionali stanno valutando i presupposti per poter chiedere lo stato di calamita . Per ottenere il riconoscimento dello stato di calamità il danno dev'essere pario superiore al 30%

si è parlato anche della possibilità della dichiarazione “ stato di emergenza ” , riferisce l'assessore.

E' emerso che danni variano dal 50% all'80si % . Si è parlato della possibilità di riproporre prestititi agrari di conduzione a 18 mesi e sgravi fiscali .

“ il comune può fare poco, può fare sintesi - puntualizza Cieri - e l'unione fa la forza ”

Prossimi appuntamenti : nel corso della prossima settimana saranno raccolte le indicazioni provenienti dagli operatori del settore , e nella seconda metà di giugno “ coinvolgere tutti i sindaci del territorio cercando di fare un tavolo unico ” e invitare l'assessore regionale.