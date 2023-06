Il vela day della FIV a Ortona

Anche quest'anno la Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder Joy of moving e le Società affiliate promuove la cultura del mare e lo sport della Vela attraverso l'appuntamento del Vela Day. Si tratta di un evento dedicato a tutti coloro che, dai 6 anni compiuti in su, vogliono avvicinarsi e scoprire quanto sia affascinante il mondo della vela. E' un progetto internazionale di educazione, rispetto e consapevolezza di se stessi attraverso la promozione dell'attività fisica fra le giovani generazioni, storicamente sviluppato dal Gruppo Ferrero in oltre 35 paesi, e in Italia supporta la passione dei giovani atleti sostenendo anche la Federazione Italiana Vela nell’organizzazione di attività di promozione, avvicinando i più giovani ai valori dello sport e alla gioia di muoversi.

Nella IX Zona FIV Abruzzo e Molise il Vela Day coinvolge ben 10 tra circoli velici e sezioni della Lega Navale.

Ogni circolo, con le dovute piccole differenze organizzative, mette in campo i propri istruttori ed anche gli allievi più preparati delle scuole vela per mostrare le prime nozioni della navigazione: i nodi, lo scafo, la struttura di una deriva, l'armo e il disarmo, le andature, i venti. I mezzi a disposizione sono gli Optimist, i Laser, gli Snipe e le imbarcazioni da altura e minialtura e le tavole a vela. Per assicurarsi un posto occorre telefonare e prenotarsi nel circolo scelto.

Presso la Lega Navale Italiana Sezione di Ortona, in Via Cervana ( località Saraceni ) è aperta dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00

La Lega Navale Italiana Sezione di Ortona mette a disposizione

Optimist

e deriva 555

“ Domenica sarà una splendida occasione per avvicinare i giovani al mondo della vela, -assicura l'avv. Roberto Diano , Presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Ortona - con l’augurio che in essi nasca la passione per uno sport così bello e sano, per vivere il mare nel silenzio e nel rispetto della natura ”

“ L'obiettivo comune di Kinder Joy of moving e Federvela è quello di aumentare i livelli di attività fisica dei giovani attraverso l’attività velica, dando loro la possibilità di sviluppare una maggiore abilità motoria e aiutandoli ad acquisire comportamenti corretti il tutto a contatto con il mare e la natura imparando a rispettarla - sottolineano dallaFIV IX Zona Abruzzo e Molise - la vela in fondo non è solo uno sport, ma è scuola di vita a 360°”