La nuova maggioranza amministrativa al Comune di Ortona

Presentata mercoledì 31 maggio, presso la consigliare del Comune di Ortona, nuova maggioranza che amministrerà la città per le sfide future. “ Una maggioranza che si è trovata sui temi e sugli obiettivi che la città dovrà raggiungere per migliorare la vivibilità degli ortonesi e per supportare le famiglie nelle tante esigenze quotidiane. ”



Dopo la crisi politica che ha portato il sindaco Leo Castiglione alle dimissioni, lo stesso aveva rimesso il proprio mandato al consiglio comunale, chiedendo un gesto di responsabilità ai consiglieri al fine di evitare un commissariamento che avrebbe bloccato lo sviluppo e la crescita della città.

Una responsabilità civica e politica che il consigliere Emore Cauti si è sentito di assumere tenendo fede al proprio impegno politico che lo ha visto sempre in primo piano, in modo costruttivo, per risolvere le criticità degli ortonesi, in particolare delle nuove generazioni.



Emore Cauti ha anteposto il bene della collettività alle proprie aspirazioni personali condividendo l'idea che un commissariamento avrebbe necessariamente rappresentato un blocco amministrativo soprattutto in un momento così delicato per i fondi PNRR.

«La mancata condivisione dei metodi e degli obiettivi mi ha condotto a un graduale allontanamento dalla compagine di minoranza- spiega il consigliere comunale Emore Cauti -

portandomi a una seria riflessione sul futuro della nostra comunità. Mi sono posto così delle priorità, attraverso gli emendamenti presentati in sede di bilancio, e ho trovato grande apertura e pragmatismo sui temi a me cari come il sociale, la scuola, il turismo e lo sviluppo economico. L'opportunità che ha proposto il sindaco Castiglione di lavorare concretamente, senza pregiudizi e chiusure mentali, allargando lo sguardo politico a un'amministrazione che si caratterizza sempre di più per l'apporto civico non poteva che essere accolto. Poiché chi si candida a un ruolo di responsabilità amministrativa non può rinunciare ad adempiere al proprio ruolo, delegando nei momenti più difficili di una comunità il governo della città a un commissario. Le polemiche delle ultime settimane, in particolare le aggressioni alla sfera privata e professionale, mi hanno indotto definitivamente a prendere le distanze da un modo di fare politica che non mi è mai appartenuto».

Si apre dunque una nuova fase per l'amministrazione Castiglione che “ ha avuto da sempre la capacità di aprirsi, superando gli steccati ideologici e accogliendo personalità di estrazione politica diversa, con il solo obiettivo di far crescere la città con progetti e programmi rinnovati ”

«La nuova maggioranza, anche se composta da 9 consiglieri, si presenta alla città forte e coesa – sottolinea il sindaco Leo Castiglione-

condividendo un nuovo percorso che porterà Ortona, ne sono certo, a raggiungere obiettivi ancora più grandi e significativi. Il lavoro per la città sarà il collante di questi consiglieri che preferiscono confrontarsi e condividere le scelte sull'obiettivo comune piuttosto che elaborare sottobanco strategie di rivalsa politica e personale».

