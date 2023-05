Gli alunni dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “F.P. Tosti” hanno ottenuto lusinghieri riconoscimenti al 5° Concorso Musicale Nazionale Lions “Ortona, Città d’Arte”, la manifestazione che il Lions Club di Ortona organizza dal 2018 e che vede ogni anno crescere il numero dei partecipanti provenienti da tutta Italia al vaglio della competente giuria formata da docenti dei conservatori abruzzesi e presieduta dal M° Piero Di Egidio.



Il 17 e il 18 maggio si sono svolte nell’Auditorium del Polo Eden ad Ortona le selezioni della Sezione “Musica a Scuola”, dedicata alle attività musicali della filiera scolastica, dalla propedeutica musicale per la scuola dell’infanzia agli alunni dei licei musicali. Per la categoria delle scuole medie ad indirizzo musicale il comprensivo “Tosti” ha fatto incetta di premi, a partire dal primo premio, con votazione di 95/100, conferito all’orchestra dell’indirizzo musicale che ha eseguito brani di Tosti, del repertorio classico e della musica da film di Morricone e Rota.

L’orchestra è formata da alunni che studiano curricularmente per i tre anni della scuola secondaria di primo grado pianoforte, chitarra, flauto traverso e tromba, sotto la guida dei professori Roberto Rupo, Rosanna Meletti, Emanuela Mancini, Roberto De Florio De Grandis e Fausto Esposito.

«Questa affermazione della nostra scuola è un bel premio per il lavoro che i docenti di strumento musicale svolgono quotidianamente con professionalità e pazienza per formare gli alunni le cui famiglie scelgono l’indirizzo musicale come mezzo straordinario di arricchimento culturale e personale dei propri figli. Ed è anche il giusto riconoscimento per la tradizionale vocazione musicale della nostra istituzione scolastica, suggellata dall’intitolazione al grande compositore ortonese Francesco Paolo Tosti» afferma la dirigente scolastica del comprensivo, dott.ssa Irma Nicoletta D’Amico.

Ulteriori riconoscimenti sono stati conferiti agli ensemble e ai solisti della scuola ortonese. Primo premio per il quartetto di chitarre formato da Paolo Quintiliani, Federico D’Alessandro, Laura Falcone e Cristiano Mazzatenta; secondo premio per il trio di chitarre formato da Penelope Licini, Naomi Notarfranco e Alessandra La Barba; terzo premio per il quartetto di flauti formato da Mattia Melideo, Beatrice La Barba, Daria De Iure, Federica Di Stefano e al duo Marco Russotto (flauto) e Lorenzo Stano (chitarra).

Fra i solisti si è avuta la brillante affermazione dell’alunno chitarrista di prima media Lorenzo Stano, primo premio con menzione d’onore.

Primo premio come solisti anche ai chitarristi Paolo Quintiliani e Federico D’Alessandro, e ai pianisti Claudio Ciampoli, Sofia Petruzziello, Marie Ivanova Karabashakova, Ilenia Salerno, Matteo Piccinino. Secondo premio alla piccola pianista di scuola primaria Paola Sparapano e ai pianisti di scuola media Antonio D’Alessandro, Emily De Palma, Paolo Pietrangelo, Nicola Di Deo Iurisci, Christian Di Tommaso, Nicolas Palermo, Thomas Picari, Marika D’Angelo Granata, Riccardo Ragucci e Giacomo Venieri, oltre alla chitarrista Laura Falcone. Terzo premio ai pianisti Giannicola Ciancio, Chiara Staniscia, Michela Bottega, Denise Mayo, Costanza Manfredi, Francesca Tella e quarto premio alla pianista Luna Marcianò.

Insomma, una pioggia di premi che ripaga gli alunni e le loro famiglie, oltre che i docenti di strumento musicale, del lavoro e dell’impegno di un intero anno scolastico.

