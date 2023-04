Superstizione, voglia di cambiare vita, tentativo di sfidare la fortuna: sono solo alcuni dei motivi che portano le persone a giocare. La tradizione e la diffusione del gioco in Abruzzo è piuttosto importante; i cittadini della regione hanno una percentuale alta, rispetto ad altri territori, di acquisto di Gratta e Vinci o di partecipazione a giochi come il Lotto o il 10eLotto. Altrettante però sono le vincite; in questo articolo vogliamo offrirti una panoramica su questo fenomeno e raccontarti quali sono state le vincite più alte degli ultimi tempi.

Lo studio sulla diffusione del gioco del 2021

Nel 2021 una ricerca con rapporto CNR ha esaminato le abitudini di gioco in Italia e si è focalizzata proprio sulla regione Abruzzo confrontando i dati degli anni precedenti. Nel 2019 si contavano fino a 6.000 punti vendita autorizzati nella vendita di giochi pubblici oltre a 13.000 apparecchi e comma 7 collocati all’interno di esercizi commerciali.

Secondo lo studio, a giocare è circa il 48% tra i cittadini che hanno dai 18 agli 80 anni. Il dato è superiore al 42% rilevato nel 2017. In modo particolare sembrerebbe che al primo posto ci sia proprio il gioco del Gratta e Vinci preferito dal 73% e soprattutto dalla fascia femminile ma altrettanto popolare è il Lotto con un buon 29%.

Gratta e Vinci in Abruzzo: le vincite più recenti

Come ha dimostrato la ricerca, tra i trend di gioco c’è il Gratta e Vinci preferito dagli abruzzesi tra tutte le opportunità a disposizione. Una delle ultime vincite è davvero recente; in provincia di Teramo un operaio con un biglietto da 10 euro è riuscito a vincere 2 milioni. L’episodio avvenuto lungo la superstrada Teramo-Mare è collegato ad un biglietto acquistato in data 27 dicembre 2022. Questa vincitarecente ed importante va ad aggiungersi al Gratta e Vinci da due milioni di euro vinto in provincia di Chieti e più precisamente a Vasto qualche mese prima.

Quello che è chiaro agli abruzzesi è che per vincere non servono cifre incredibilmente alte: ci sono biglietti vincenti con ottime probabilità e proporzioni anche con prezzi di acquisto più basso; un esempio è il Gratta e Vinci da 1 euro online: sì, forse non lo sai ma dal 2006 non è obbligatorio recarsi nelle ricevitorie e nei negozi autorizzati, puoi acquistare i tuoi biglietti anche online utilizzando l’app ufficiale autorizzata. I Gratta e Vinci fortunati nella zona dell’Abruzzo non sono finiti: andando indietro nel tempo di un paio d’anni con Il Miliardario Maxi a Crognaleto, in provincia di Teramo, sono stati vinti 5.000.000 di Euro.

Come abbiamo accennato, la diffusione del gioco in Abruzzo è una vera e propria tradizione che coinvolge quasi il 50% della popolazione: chi è curioso di conoscere le possibilità può leggerele comunicazioni ufficiali sul portale ADM.

Un dato interessante che riguarda la località è che molti credono che i segreti della vincita possano essere collegati a strategie e trucchi: in realtà non ci sono corrispondenze scientifiche o comprovate, è un calcolo di probabilità e va tutto a fortuna.