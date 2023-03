Avvertita una scossa di terremoto nel Comune di Ortona.

La terra ha tremato alle 23,52

L'epicentro, secondo le prime rilevazioni dell'INGV, è in Molise

Un terremoto di magnitudo ML 4.6 è avvenuto nella zona: 2 km W Montagano (CB), il

28-03-2023 21:52:45 (UTC) 29 minuti, 30 secondi fa

28-03-2023 23:52:45 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.6450, 14.6460 ad una profondità di 23 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

agg. alle 00:26 - al momento non si hanno segnalazioni di danni nel nostro territorio

http://shakemap.ingv.it/shake4/data/34499661/current/products/intensity.jpg

( Le mappe mostrano i risultati dell'elaborazione denominata ShakeMap per la stima dei parametri di scuotimento del suolo sulla base dei dati registrati dai sismometri e dagli accelerometri e delle successive interpolazioni basate sulle conoscenze sismologiche. Le mappe di scuotimento - ShakeMap - sono calcolate solo a fini di ricerca e danno esclusivamente stime indicative dello scuotimento prodotto dal terremoto. Sono calcolate automaticamente dai dati strumentali registrati dalle stazioni sismiche ed aggiornate man mano che nuovi dati diventano disponibili. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito http://shakemap.ingv.it. La stella nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. I triangoli sono le stazioni accelerometriche e velocimetriche usate nel calcolo, colorate in base allo scuotimento registrato. )