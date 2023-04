Le scuole con la guardia di finanza per la giornata del mare

Nella mattinata di venerdì, gli studenti delle classi quarte dell’Istituto Tecnico Nautico “Acciaiuoli-Einaudi” di Ortona, sono stati accolti a bordo dei mezzi navali del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara.

L’iniziativa si è svolta nel corso della settimana in cui si è celebrata la Giornata del mare, un’occasione questa per stimolare nei giovani studenti l'interesse verso il Corpo della Guardia di Finanza e lo sviluppo di una sensibilità alla legalità e alla tutela della preziosa risorsa economica, ricreativa e culturale che circonda l’intera Penisola.

Dopo una breve illustrazione dei servizi svolti dalla Guardia di Finanza (unica Forza di Polizia operante sul mare) per far conoscere quanto fa il Corpo sul mare e per il mare e dopo aver prospettato loro le modalità di arruolamento, gli studenti hanno potuto osservare da vicino i più avanzati sistemi di navigazione in dotazione alla flotta, che grazie ad un consolidato piano di ammodernamento, risulta essere costantemente aggiornata e sempre al passo con la continua evoluzione tecnologica.