Un'indomita Victoria Cross esce sconfitta da un'ingiustizia

Roccacasale 2

Victoria Cross 1

Formazione

SCARINCI A. D'ALESSANDRO D. ( 85° SERRA ) DI SALVATORE CIAMMAICHELLA ( 65° MACCARONE A. ) CARRIERI SCARINCI N. ALTOBELLI PONCE ( 84° REGA ) DI MUZIO D'AMELIO HAMZA

Grande partita dei nostri ragazzi che non meritavano assolutamente la sconfitta seppur davanti avevano la quarta forza del campionato.

Partita molto equilibrata decisa purtroppo da un episodio sfavorevole nei nostri confronti che ha indirizzato la gara verso la vittoria della squadra di casa.

Primo tempo si chiude sull' 1-1 con il nostro vantaggio dopo quattro minuti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo Di Muzio in mischia è lesto ad infilare il portiere di casa ( 9° goal stagionale).

Alla mezz'ora pareggia il Roccacasale su una punizione ben calciata da fuori area.

Dopo cinque minuti del secondo tempo il " fattaccio " che decide la gara con l'attaccante di casa che mette la palla in rete con le mani.

Da apprezzare la sportività del Presidente del Roccacasale che anche lui ha ammesso l'irregolarità della rete, confermato anche dallo stesso marcatore a fine gara...( certo, sarebbe stato bello ammetterlo al momento).

Nonostante questa ingiustizia la nostra squadra non si è persa d'animo e al 90° ha sfiorato il gol con un gran colpo di testa di Nicola Scarinci che ha sfiorato la traversa, un pareggio che sarebbe stato il risultato più giusto.

Mancano due giornate alla fine e siamo in corsa ancora per l'ultimo posto disponibile per i play off, oltre a vincere le nostre partite dobbiamo sperare in risultati a nostro favore.