CORTEO DELLE CHIAVI D'ARGENTO DI ORTONA, DELIA DAMA E DELLE 9 DAMIGELLE DI QUARTIERE E DELLE CONTRADE

L’associazione culturale senza fini di lucro "Compagnia del Castello" opera nel territorio ortonese da più di venti anni. Si è distinta diversi studi realizzati sulla storia di Ortona e delle sue tradizioni culturali e antropologiche con diverse pubblicazioni locali.

Ha inoltre curato, su mandato di varie amministrazioni comunali di Ortona succedutesi dal 2004 al 2018, il "Corteo Storico delle Chiavi d'Argento", manifestazioni culmine dei festeggiamenti patronali in onore di San Tommaso Apostolo e delle sue reliquie conservate dal 1256 nella cattedrale di Ortona a lui dedicata.



Nel 2006, dopo studi e ricerche, ha ridisegnato la rievocazione storica con un nuovo brand e una nuova suddivisione logistica del "Corteo Storico delle Chiavi D'Argento, della Dama e delle Nove Damigelle di Quartiere e delle Contrade", coinvolgendo l'intero territorio comunale, e facendo sfilare nella rievocazione per la prima volta più di 700 cittadini ortonesi e portando, con una parte del gruppo, il nome di Ortona in varie manifestazioni e rievocazioni storiche in Italia e all'estero.

Dall'edizione del 2019 siamo invitati, come gruppo locale, a partecipare nella sfilata; parteciperemo anche nella prossima edizione del 2023 con un nutrito gruppo di associati.

Per questa edizione L’associazione si è rinnovata nel consiglio direttivo e nei vari comitati di quartiere e contrade; segnali molto forti e significativi per ridare linfa e stimoli nuovi nei vari gruppi già al lavoro da diversi mesi per organizzare al meglio le nostre figure rievocative invitate a sfilare nel prossimo corteo storico previsto per sabato 13 maggio 2023. Il Manifesto interno composto e diffuso per le nuove iscrizioni, ribadisce la volontà associativa che vuole premiare principalmente il coinvolgimento di tutto il nostro territorio comunale, avvicinando tutti i cittadini, grandi e piccoli, alle tradizioni locali.

Informazioni dettagliate sui nostri organi social