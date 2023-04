Troppo Vianova per il Victoria Cross Ortona

VICTORIA CROSS 1

VIANOVA SAMBUCETO 4

Formazione

SCARINCI A. ( 46° NARDONE) D'ALESSANDRO D. ( 60° DI SALVATORE ) SCARINCI N. PACACCIO D'ALESSANDRO F. GUEYE ( 65° REGA ) ALTOBELLI BILANCIA SMIGLIANI HAMZA ( 55° D'AMELIO ) LUCIANI ( 65° DI MUZIO )

Non di certo una delle migliori prestazioni della truppa di Coletti, è mancata quella cattiveria agonistica, poco incisivi in avanti e se ci mettiamo che di fronte avevamo la squadra che ha dominato il campionato, il risultato ne è stato la logica conseguenza.

Un primo tempo con alcune occasioni degli ospiti ma che si conclude sullo 0-0.

Il secondo tempo comincia subito con il vantaggio del Vianova con goal di testa da calcio piazzato.

Dopo un quarto d'ora, una sfortunata autorete di Scarinci indirizza la gara.

La squadra accusa il colpo e al 38° subisce il terzo goal.

Dopo due minuti, Di Salvatore sguscia via alla difesa ospite e serve Altobelli che insacca da distanza ravvicinata.

In pieno recupero il Vianova serve il poker.

Questa settimana il campionato si ferma per le festività pasquali, ripartiremo con la trasferta a Raiano con il Roccacasale per cercare di mantenere ancora la speranza per un posto nei play off.