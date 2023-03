Appuntamento al Teatro Tosti, domenica 19 marzo, con il "Gran Gala di primavera" dell'Orchestra I Giovani Accademici.

Quinto appuntamento con la stagione dei concerti del Teatro F. P. Tosti. Dopo il successo del concerto del 19 febbraio dell'Orchestra Sinfonica Tosti, sotto la direzione del M° Donato Renzetti, domenica 19 marzo, alle ore 17.30, torna ad esibirsi l'orchestra I GIOVANI ACCADEMICI con il "Gran Gala di primavera" che prevede un programma avvincente ed entusiasmante. I giovani orchestrali eseguiranno infatti alcune tra le pagine più belle del rock mondiale: tra gli artisti celebrati ci saranno Led Zeppelin,Toto, Pink Floyd, Deep Purple. Un programma che è stato pensato non solo per gli spettatori più giovani, ma anche per tutti gli amanti del rock degli anni '70 e '80.

A dirigere l'orchestra il M° Paolo Angelucci che da oltre 10 anni segue la formazione di giovani musicisti.







I biglietti sono disponibili on line sul circuito CiaoTicket e al botteghino del Teatro Tosti. Info allo 0854212125