Fari a led: come trovare quello giusto

Quando ci si accinge a comprare un faro a led è necessario prestare la massima attenzione a venditori poco seri che, con l’intento di guadagnare sempre e comunque, garantiscono al cliente la possibilità di montare il prodotto anche all’esterno, quando invece non è così: succede quindi che dopo poco tempo, magari in seguito a un po’ di pioggia, il led comincia a lampeggiare o si spegne. È ciò che avviene, appunto, nel momento in cui i fari a led e le lampade progettate per un utilizzo interno vengono in realtà installate all’esterno. Per capire se un prodotto va bene per un’installazione outdoor in previsione di un acquisto, non bisogna far altro che dare uno sguardo al grado di protezione che è indicato sulla confezione o direttamente sul prodotto: le due cifre dopo la sigla IP.

Le proposte di Lampadadiretta

Lampadadiretta è il marchio a cui rivolgersi per acquistare fari a led in maniera sicura e senza rischi. Qui, infatti, vengono messi a disposizione prodotti di illuminazione led caratterizzati dai più elevati standard di qualità, grazie ai marchi più famosi al mondo, da Sylvania a Osram, da Philips a Noxion, da Steinel a Osram. Tutti i clienti di Lampadadiretta possono, dunque, usufruire di un’illuminazione che sia rivela al tempo stesso sicura, sostenibile ed efficiente. Ci sono anche opzioni domotiche, come le sorgenti luminose a sensore, le lampadine smart e le lampade da dim to warm. Ma ora torniamo al grado di protezione IP, per capire a cosa serve e come interpretarlo.

Che cos’è il grado di protezione IP

Quando si parla del grado di protezione IP di un dispositivo elettrico si fa riferimento al livello di protezione contro il contatto con l’acqua e contro il contatto – intenzionale o accidentale – con oggetti o con il corpo umano. Come si è detto, ci sono due cifre a cui badare: la prima riguarda la protezione rispetto al contatto con parti pericolose e all’accesso di corpi solidi, mentre la seconda corrisponde alla protezione dai liquidi, contando non solo la pioggia, ma anche la salsedine, l’umidità, e così via.

Il grado di protezione IP20 e il grado di protezione IP44

Il grado di protezione IP20 è quello che assicura la protezione di corpi solidi che superano i 12 millimetri di dimensioni. Non garantisce, invece, una protezione rispetto alla penetrazione di liquidi, con riferimento a spruzzi, vapori o gocce, da qualunque direzione. Il grado IP20, in più, non deve consentire la penetrazione di corpi solidi. Invece il grado di protezione IP44 assicura la protezione di corpi solidi più grandi di 1 millimetro. Viene assicurata la protezione dalla penetrazione di liquidi da spruzzi, vapori o gocce.

I gradi di protezione IP65, IP67 e IP68

Passando al grado di protezione IP65, viene offerta la protezione totale rispetto alla penetrazione di corpi solidi, di getti d’acqua, di spruzzi, di vapori e di gocce da qualunque direzione. Con tale livello di protezione, i dispositivi non devono essere danneggiati dalla penetrazione di liquidi. Con il grado di protezione IP67, poi, si assicura la protezione dalla penetrazione sia di corpi solidi che di polveri, ma anche contro l’immersione in acqua a 1 metro di profondità per 30 minuti. Infine, vale la pena di menzionare il grado di protezione IP68, da cui scaturisce una protezione totale non solo contro la penetrazione di corpi solidi e polveri, ma anche contro l’immersione in acqua a 1 metro di profondità permanente.

Come fare per installare all’esterno dei prodotti per interno

Esiste comunque un accorgimento a cui fare riferimento per installare outdoor dei prodotti che sono progettati per l’interno: è sufficiente utilizzare dei sistemi di protezione stagni. Un esempio? Si installano delle lampadine LED IP40 o IP20 dentro lampioni impermeabili o stagni.