Si è svolto il 25 febbraio ad Ortona presso il Teatro F.P. Tosti il terzo premio “Margherita d’Austria, la forza femminile senza tempo” organizzato dall’Inner Wheel Club di Ortona, con Presidente Luciana Civitarese Notarfranco. Protagonisti gli studenti ortonesi che hanno studiato, realizzato e dedicato un gioiello per Madama Margherita. Quest’anno alla terza edizione, il premio mirava a far conoscere alle nuove generazioni la storia locale. L’associazione ha proposto ai ragazzi un vero compito di realtà tramite un progetto che favoriva in modo accattivante la conoscenza e la riflessione sulla storia locale, ai ragazzi è stato inoltre chiesto di realizzare dei gioielli con materiali di riciclo ed ecosostenibili, un progetto multidisciplinare che è stato colto e centrato appieno dagli studenti ortonesi che hanno affollato il teatro per ritirare i loro premi.



La giuria formata da esperti di storia locale, antropologi e gioiellieri ha decretato 4 vincitori con due primi premi, l’assegnazione di un punteggio è avvenuto attraverso 5 descrittori: pertinenza storica, creatività, originalità, cura nell’elaborazione, descrizione dell’elaborato.

Pari merito tra le classi quinte primaria A - C - D dell’Istituto Comprensivo Matilde Serao che hanno ideato un gioiello a forma di Portale, su disegno originale di Giacomo della Porta, dallo studio della storia ne è scaturito un progetto che ha immerso i ragazzi nel ‘500. I bambini del sera, riciclando carte di cioccolatini e caramelle hanno poi realizzato il prototipo con una stampante 3D, insomma un lavoro multidisciplinare sotto ogni punto di vista.

Il secondo Primo premio è stato assegnato alla classe II E scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo F.P. Tosti, a loro va il primo premio assoluto in quanto a pari merito nel punteggio, la classe ha prodotto un grande numero di gioielli finemente e sapientemente realizzati tra cui è stato scelto il gioiello che rappresenterà Ortona. Il gioiello denominato “Imperiale” dalla giuria e ideato da Julia Di Giulio. grazie alla sua magnifica creazione la classe ha guadagnato la prima posizione assoluta. La classe sarà premiata con un viaggio alla scoperta dei luoghi abruzzesi cari a Margherita d’Austria.

Al secondo posto un lavoro eccezionale con un carteggio accurato prodotto dai ragazzi dell’Istituto san Tommaso classe V, anche loro hanno centrato in pieno l’obiettivo facendo uno studio appassionato della figura storica di Margherita, al terzo posto i lavori meravigliosi dei ragazzi della II D dell’Istituto Comprensivo F.P. Tosti, anch’esse sono stati straordinariamente creativi e brillanti, con alcune punte particolari.

Un plauso ai Dirigenti scolastici che hanno accolto l’idea progettuale con entusiasmo, ai docenti che hanno condotto il lavoro di ricerca e di realizzazione dei gioielli e soprattutto ai ragazzi e bambini che hanno creato dei veri capolavori.

Una giuria d’eccezione ha analizzato in modo oggettivo, seguendo dei precisi descrittori i lavori presentati: Adriana Gandolfi, etno-demo- antropologa, Romina Remigio, Gaetano Basti, Direttore editoriale della casa editrice Menabò e della rivista D’Abruzzo, Antonio Tenisci, scrittore pluripremiato, Maria Luigia Rapini, titolare con le sorelle Giuditta e MariaLaura della omonima gioielleria ortonese nonché socia Inner, Cristiana Canosa Vice Sindaco della Città di Ortona, Barbara Perantuono Verì Segretaria del Club e Luciana Civitarese Notarfranco Presidente. progetto nasce dalla passione della presidente dell’Inner Wheel Club di Ortona Luciana Civitarese Notarfranco per la scuola e per la storia locale. “Siamo fiere di aver promosso questa iniziativa culturale, di aver infervorato gli animi degli studenti che sono il nostro futuro, vedere i loro occhi felici sul palco è stato il premio più grande per me, tanto lavoro, ma tanta soddisfazione con una risposta eccezionale da parte dei ragazzi. Ancora più significativa la serata perché abbiamo promosso una raccolta per una fondazione che si occupa di assistere i malati affetti da malattie autoimmuni e neurodegenerative”. Il gioiello ideato dall’alunna Julia Di Giulio, diverrà il simbolo di Madama Margherita ad Ortona.

La Presidente e la Segretaria del club insieme alle socie sono fiere di aver conferito tre premi per l’impegno sociale e culturale a figure femminili nel panorama locale, regionale e nazionale che si sono particolarmente distinte: a Farian Sabahi per aver analizzato nella sua produzione scientifica le complesse vicende delle donne iraniane, a Daniela Senepa per la sua attività di giornalismo sempre in prima linea per la difesa della dignità femminile e ad Emilia Polidoro, la professoressa ortonese che ha studiato ogni singolo particolare della storia della sua città e scritto centinaia di studi storici da lei stessa condotti, a tutti gli effetti una scrittrice poliedrica che ha trattato anche il tema della donna angelo e del femminicidio.

In questa occasione l’Inner Wheel Club di Ortona ha promosso la raccolta fondi per una fondazione per le malattie neurodegenerative, in particolare grazie alla generosità di alcune aziende come la Gioielleria Rapini di Ortona che ha regalato dei gioielli da mettere in vendita, a Civitarese Viaggi di Ortona che ha devoluto il ricavato del viaggio vinto dai ragazzi alla causa e alla socia Maria Pesa Palermo che ha ideato, infornato e messo a disposizione le sue frolle “Margherite” con un ingrediente segreto, l’amore che mette in tutto ciò che fa. A coronare la serata l’ingresso nell’associazione della professoressa Diana De Francesco musicologa. Una serata davvero speciale.

