PROGRAMMA ZIONE DEL PERSONALE

Con delibera di giunta del 10 febbraio l'amministrazione comunale ha approvato lo schema di convenzione con la Provincia di Chieti per la gestione delle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei all'assunzione di personale negli enti locali. L'ente capofila è individuato nella Provincia di Chieti che potrà avviare la prima fase delle procedure di selezione finalizzate all'approvazione degli elenchi di idonei all'assunzione negli enti locali aderenti. Nella seconda fase saranno gli stessi enti locali a predisporre un interpello rivolto ai soggetti compresi nell'elenco degli idonei predisposto dalla Provincia per i diversi profili professionali messi a concorso.

«Questa possibilità di gestione in forma associata delle procedure concorsuali è prevista dall'art.3 bis del d.l.80/2021 – sottolinea l'assessore al personale Marcello di Bartolomeo – e consente di realizzare in forma più celere e semplificata gli elenchi di idonei, dai quali in caso di necessità gli enti locali aderenti alla convenzione potranno attingere il personale in base alla propria programmazione. La Provincia ha proposto ai comuni della Provincia la possibilità di aderire mediante apposita convenzione e abbiamo ritenuto opportuno sfruttare anche questa possibilità per effettuare le nuove selezione pubbliche».

Questo sistema di selezione resta comunque una facoltà perché l'ente per questioni di opportunità legate a specifici profili professionali, può sempre procedere autonomamente.

«Stiamo portando avanti un significativo rinnovo del personale – commenta il Sindaco Castiglione – con l'obiettivo di migliorare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici comunali. Abbiamo già avviato e concluso diversi concorsi e questa possibilità di gestione aggregata delle fasi procedurali di selezione offre un vantaggio anche sotto l'aspetto economico».