Incontro informativo promosso dai centri antiviolenza di Ortona, Donn.Ã¨ e Non sei sola, l'amministrazione comunale e l'ambito sociale n.10 "ortonese"

Venerdì 17 febbraio 2023 alle 11:00 presso la sala Eden di Ortona, si terrà l'incontro informativo promosso dai centri antiviolenza di Ortona, Donn.è e Non sei sola, l'amministrazione comunale e l'ambito sociale n.10 "ortonese", per condividere con tutta la comunità l'avvio del servizio "Empowerment femminile e Contrasto alla violenza di genere".

Una buona prassi territoriale al fine di garantire alle donne e ai loro figli minori un servizio di supporto e di fuoriuscita dalla violenza efficace ed efficiente per contrastare ogni forma di violenza di genere ed attuare un cambiamento culturale che abbia come punto di partenza la parità di genere.

I due centri antiviolenza, già riconosciuti dalla Regione Abruzzo (ex L.R.31/2006) quali centri aventi i requisiti per operare nel contrasto alla violenza di genere e figli minori ed inseriti nel sistema nazionale 1522, per la co-progettazione prevista dal Piano Sociale Distrettuale 2023-2025 n.10 "Ortonese", si sono costituiti in ATS dal nome "Unite si può", proprio per ampliare e migliorare il servizio, già in essere sul territorio.

Le donne, con o senza figli minori, senza distinzioni di età, di condizioni sociali, politiche o religiose possono accedere gratuitamente, nel rispetto dell'anonimato e della privacy, al servizio per ricevere ascolto, informazioni e supporto nei casi di violenza fisica, psicologica, economica e stalking.

Nello specifico i servizi offerti: Accoglienza telefonica e in presenza, accoglienza in emergenza, percorsi d'uscita dalla violenza, consulenze legali e psicologiche, accompagnamento in strutture protette, servizio di orientamento abitativo e lavorativo.

Non mancheranno anche momenti formativi, dedicati in modo particolare a tutti gli attori della rete antiviolenza territoriale e le attività di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno per tutta la comunità.

La mail di riferimento è atsunitesipuo@gmail.com mentre gli orari di apertura dei centri con l'implementazione del servizio:

CENTRO ANTIVIOLENZA "DONN.è" Cell. 351.5118474 - Tel. 085.2198231

Lunedì/Marina/Mercoledì/Giovedì/Venerdì: ore 9:00-12:00 Martedì ore 16:00-18:00

CENTRO ANTIVIOLENZA "NON SEI SOLA" Cell. 340 8778030 – Tel. 085 9064550

Martedì/Giovedì/Venerdì: 9.30-12.30 Lunedì/Mercoledì: 16.00-18.00 Giovedì: 15:00/18:00