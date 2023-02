BARCHETTA DI SAN SEBASTIANO 2023

Il Cav. Cav Fernando Morelli, per il Comitato di San Sebastiano Martire, e Rosaria Pellegrini, per Comitato Manifestazioni Ortonesi,

si sono incontrati nel tardo pomeriggio del 31 gennaio ed hanno definito gli ultimi dettagli per il i fuochi pirotecnici e la tradizionale “barchetta” e si è così definita la data per questa sentita tradizione ortonese.





SABATO 4 FEBBRAIO 2023 alle ore 18.30, dopo la Santa Messa, in PIAZZA SAN TOMMASO





prima ci daranno saranno i fuochi pirotecnici, e dopo finalmente partirà “Lu Vapurett”.





Nella speranza che le condizioni meteo non impongano ulteriori rinvii, anche per il 2023, la “barchetta” farà la sua corsa in Piazza San Tommaso .