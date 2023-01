Carmela Remigio al Teatro Tosti

Un evento molto interessante , organizzato dal Lions Club di Ortona, si terrà sabato 4 febbraio 2023 alle 21, a Ortona nella splendida cornice del Teatro Tosti: il recital della Soprano Carmela Remigio, artista di caratura internazionale.

Carmela Remigio si esibisce sia nel repertorio operistico sia in quello da camera – sacro e profano - nei principali teatri, festival musicali e sale da concerto in Italia e all’estero.La soprano ha portato lustro alla città di Pescara e all'Abruzzo.



Per questo è stata insignita del "Ciattè d'oro", la massima onorificenza della città di Pescara , nominata “Ambasciatore d'Abruzzo nel mondo”e insignita dell'"Ordine della Minerva" dall'"Università degli Studi Gabriele d'Annunzio" per unanime consenso dell’Autorità Accademica.



Si esibirà accompagnata dal maestro Michele d’Elia in un evento che si caratterizza per l’altissimo valore culturale e che si terrà ad Ortona.

Il ricavato sarà devoluto per munire il reparto di radiologia senologica dell’Ospedale “ G. Bernabeo di Ortona di un’impianto di filodiffusione .