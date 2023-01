LE INIZIATIVE DELL'ACCIAIUOLI EINAUDI PER LA MEMORIA

Anche quest'anno, come ormai di consueto, in occasione della Giornata della Memoria, l'IIS Acciaiuoli-Einaudi ha organizzato una serie di importanti iniziative per sensibilizzare gli studenti al ricordo della Shoah. Il 17 gennaio scorso, infatti, gli studenti del triennio dell'I.I.S. "ACCIAIUOLI-EINAUDI" di Ortona si sono recati presso il teatro "F.P.Tosti" per assistere allo spettacolo teatrale "SEGRE. Come il fiume", per la regia di Antonio Tucci.

Martedì 24 gennaio, inoltre, le classi 3°SSO e PIA e 4° SSO e PIA si sono collegate da remoto con il Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah-Meis di Ferrara per ascoltare le testimonianze di Tatiana e Andra Bucci, sopravvissute ed ex deportate ad Auschwitz. Venerdì il 27 gennaio, Giornata della Memoria, per gli studenti delle classi 5° SSO PIA e MAT è stato previsto il collegamento da remoto all'incontro con il magistrato Gherardo Colombo, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza Roma tre, dal titolo "La sola colpa di essere nati". Le classi 3° 4° 5° del corso CMN A con la 5° CMN D nell'aula magna dell'I.T. S.T.L. "L. Acciaiuoli" hanno condiviso il loro percorso con gli alunni della classi 3 sez. D ed E dell'I.C. "F.P.TOSTI" di Ortona. La classe 3° SSO PIA ha presentato alla 3° A MAT il percorso di riflessione sulla necessità di ricordare le vittime della Shoah attraverso l'utilizzo del sito "iremember.yadvashem.org", dell'Ente Nazionale per la Memoria della Shoah. La classe 4° SSO PIA ha condiviso con la classe 4°B MAT il proprio studio e approfondimento sulla condizione dei bambini e dei disabili nei campi di concentramento e su quelli che sono diventati i simboli all'interno dei campi stessi.

Le classi prime dell'Ipsia Marconi si sono, invece, ritrovate insieme per condividere i rispettivi percorsi di approfondimento sul tema delle leggi razziali vigenti in Italia nel periodo fascista, tra cui una ricerca sui numerosi campi di prigionia che furono attivi ed operanti nel territorio del nostro Abruzzo. Presso la sede ITC martedì 24 gennaio c.m. le classi del triennio hanno condiviso letture e riflessioni sulla Shoah e hanno assistito alla visione del film "Vento di primavera" mentre le classi del biennio hanno dedicato la mattinata del 26 gennaio a riflessioni e letture sulla Shoah, accompagnate dalla visione del film "Jacob il bugiardo".

"Tutte queste iniziative" - ha spiegato la vicepreside Lina Sciascio - "hanno l'obiettivo di tramandare alle giovani generazioni la consapevolezza delle atrocità commesse nel periodo della seconda guerra mondiale ed accompagnarvi nella formazione di sana coscienza civile ispirata al rispetto della libertà, dell'inclusione, della democraticità".

Alle ore 12 del 27 gennaio tutto l'Istituto ha, infine, osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della Shoah.