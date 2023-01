Pokerissimo del Victoria Cross Ortona

AT. PASSO CORDONE 1

VICTORIA CROSS 5

Formazione

NARDONE PACACCIO ( 85° TELLA ) CARRIERI SCARINCI N. D'ALESSANDRO F. GUEYE D'AMELIO ( 76° D'ALESSANDRO D. ) ALTOBELLI (29° DI MUZIO ) LUCIANI MACCARONE M. ( 85° REGA ) BILANCIA ( 53° PONCE )

Partita mai in discussione quella andata in scena al Simone Acciavatti di Loreto Aprutino, il Victoria Cross Ortona domina in lungo e largo la squadra di casa e porta a casa altri tre punti importanti per la classifica che fanno crescere ancora di più l'autostima ai ragazzi.

Grande la prova degli uomini di Mister Coletti che seppur su un campo difficile sono rimasti concentrati dall'inizio alla fine e la superiorità tecnica è venuta fuori ampiamente.

Cronaca

Al 3°, sugli sviluppi di un corner, la palla capita sui piedi di Mario Maccarone che con un tiro a giro manda la palla ad insaccarsi all'incrocio dei pali.

Al 7° raddoppia Bilancia, ben servito da Scarinci, che dribbla il portiere e deposita in rete.

Il primo tempo si chiude con lo 0-2 per gli ortonesi.

Inizia il secondo tempo e la squadra di casa accorcia le distanze con una bella girata del loro attaccante.

Al 12° azione da manuale del Victoria Cross Ortona, Mario Maccarone si libera di un paio di avversari e serve sulla fascia sinistra Fabrizio D'Alessandro che pennella un cross per Alessandro Luciani che di testa batte imparabilmente il portiere di casa ( il suo primo goal con la maglia biancorossa ).

Al 33° arriva il poker firmato da Matias Ponce su un calcio di punizione dal limite dell'area.

Al 39° fa tutto Lorenzo Di Muzio che si procura un calcio di rigore e spiazza l'estremo difensore del Passo Cordone e manda in archivio la gara con un 5-1 che la dice lunga sull'andamento della contesa.

La mano di Mister Coletti si vede chiaramente e quella tranquillità che ha portato si vede anche nei ragazzi, due partite due vittorie e, soprattutto, zero ammoniti!

Andiamo avanti così, partita dopo partita, saranno tutte finali dove vogliamo continuare a divertirci.

Appuntamento a domenica, al Comunale di Ortona, dove alle 18.00 affronteremo il Tre Ville.

FORZA VICTORIA CROSS

????❤️