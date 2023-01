E' morto l'orso Marsicano Juan Carrito. E' stato investito sulla SS17

L'animale sarà recuperato dal personale del PNALM e trasportato all'Istituto Zooprofilattico per la necroscopia. Non ci sono parole per quello che è successo. J. Carrito era un orso problematico ma al Parco abbiamo fatto di tutto, contro tutto e tutti, per dargli una chance e farlo rimanere libero. Ora ci ha lasciato....