Grande partita del Victoria Cross Ortona

VICTORIA CROSS 2

SAN MARTINO S.M. 0

Formazione:

NARDONE PACACCIO D'ALESSANDRO F. D'AMELIO CARRIERI D'ALESSANDRO A. ( 67° DI SALVATORE ) TELLA ( 60° PONCE ) GUEYE LUCIANI ( 85° BUCCI ) MACCARONE M. DI MUZIO ( 73° HAMZA )

Gran bella partita giocata al Comunale di Ortona, era l'esordio di Mister Coletti e i ragazzi hanno portato una vittoria a casa che per quello che si è visto in campo è stato più che meritato.

È stata una vittoria di squadra dove tutti hanno dato il massimo ed hanno concesso pochissimo alla squadra avversaria.

Seppur da solo quasi un mese alla guida della nostra squadra, Mister Coletti ha ridato quella tranquillità e fiducia nei giocatori e il risultato del campo ne è la logica conseguenza.

Cronaca

13° Corner di Fabrizio D'Alessandro, la palla passa in mezzo ad una selva di gambe e si infila nell'angolino.

25° Ancora Fabrizio D'Alessandro con un tiro da fuori area manda la palla sotto l'incrocio dei pali, un autentico eurogol.

Il primo tempo si chiude con il vantaggio per 2-0.

52° Palla goal clamorosa per Di Muzio che saltato un avversario, a tu per tu con il portiere spedisce la palla fuori di poco.

55° Bell'azione del S. Martino con l'attaccante che manda la palla fuori di poco.

80° Bel cross di Ponce per Luciani che impatta bene di testa, fuori di poco.

Non succede più nulla e il bravissimo arbitro D'Adamo ( nessun ammonito nella gara ), della sezione di Vasto, manda in archivio la contesa che ha visto il Victoria Cross Ortona battere il San Martino sulla Marruccina per 2-0.

Ora testa alla prossima gara di domenica dove si andrà a Loreto Aprutino ad affrontare l'Atletico Passo Cordone.