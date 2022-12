Il poker Ã¨ servito, 4-0 al Sant'Anna

VICTORIA CROSS 4

SANT'ANNA 0

Formazione

NARDONE PACACCIO ( 60° DI MUZIO ) D'ALESSANDRO FABRIZIO CARRIERI SMIGLIANI D'ALESSANDRO DANIELE ( 71° SERRA ) GUEYE MACCARONE ALBERTO ( 57° PONCE ) BILANCIA ( 71° TELLA ) HAMZA ( 46° MACCARONE MARIO ) DE LUCA

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, una gara mai in discussione.

Tre punti fondamentali per ricaricare tutto l'ambiente e riacquistare quell'autostima che ultimamente era venuta meno.

Cronaca

11° Punizione da trenta metri di Smigliani, incrocio dei pali pieno.

16° Cross pennellato di Fabrizio D'Alessandro e goal di testa di De Luca.

23° L'esordiente Nardone si fa' trovare pronto su un tiro da fuori area del Sant'Anna.

35° Girata di Carrieri che a volo impegna il portiere ospite.

55° Grande giocata di Gueye per De Luca che serve Bilancia lesto ad anticipare tutti e raddoppiare.

69° Ancora De Luca serve un cioccolatino per Mario Maccarone che da distanza ravvicinata fa tris e segna il suo primo goal con la maglia del Victoria Cross.

85° Bella azione di Tella che serve magistralmente De Luca che cala il poker e mette fine alla contesa.

Il campionato si ferma e riprenderà il 22 gennaio, prima però, il 9 gennaio, si torna in campo con la Coppa Abruzzo dove al Comunale di Ortona arriverà la corazzata Vianova Sambuceto.