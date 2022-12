ESERCITAZIONE PER TESTARE LE MISURE ANTINCENDIO E ANTITERRORISMO

Una simulazione di incendio divampato in banchina mentre un’unità da diporto effettuava il rifornimento di carburante: sono scattate così, nella mattinata odierna, le misure per fronteggiare l’emergenza antincendio nel porto di Ortona. L’esercitazione, coordinata dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Ortona, ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Chieti, immediatamente sopraggiunti con la squadra di pronto intervento per l’estinzione dell’incendio, unitamente ai servizi tecnico nautici, per supporto alle attività antincendio e lo spostamento dell’unità interessata. Lo scenario così delineato ha costituito impulso per verificare, altresì, le procedure afferenti alla security dell’adiacente impianto portuale, dedicato occasionalmente alla sosta delle unità da passeggeri.

L' esercitazione, svolta in modalità seminario con le figure chiave dell’organizzazione e con il coinvolgimento delle forze di polizia, ha costituito un prezioso momento di confronto e di implementazione della pianificazione vigente.

L’addestramento e la sinergia fra gli operatori delle diverse istituzioni coinvolte è fondamentale quando è in gioco la sicurezza, tanto più in una infrastruttura strategica come un porto. Per questo il Comandante della Capitaneria di Porto ringrazia tutti gli intervenuti, in particolar modo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, istituzione sempre attenta e sensibile al concetto di sicurezza.