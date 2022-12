Francavilla, in arrivo nuovi interventi contro lâ€™erosione della costa

L’arrivo delle prime grandi piogge e le conseguenti mareggiate hanno dimostrato, ancora una volta, la fragilità della costa e delle spiagge. Interi tratti, da Francavilla a Casalbordino, letteralmente divorati. Un’agonia per i litorali l’ha definita Alfredo Di Rito della SIB Abruzzo in una videointervista che ci ha rilasciato nelle scorse settimane. Pochi giorni prima, lanciando l’allarme sulla prossima stagione estiva già a rischio, un accorato appello era stato lanciato dal presidente SIB Abruzzo Riccardo Padovano e dal presidente del Sindacato Italiano balneatori aderente a Fipe/Confcommercio Antonio Capacchione. Padovano e Capacchione, con esplicito riferimento al tratto di costa francavillese, avevano chiesto di calendarizzare il prima possibile una serie di interventi programmati e passare alla fase successiva degli appalti.

La settimana prossima partiranno i lavori per contrastare l’erosione sul litorale di Francavilla nel tratto tra la foce del fiume Alento e il confine con Pescara. Sono arrivate l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona e tutte le necessarie autorizzazioni per rinforzare la barriera anti erosione costituita da undici scogliere. I lavori si dovrebbero concludere entro un mese e mezzo e sono finanziati con fondi regionali per 700.000 euro. Ulteriori interventi arriveranno in seguito investendo fondi regionali per un totale di altri 850.000 euro.