LAVORI PUBBLICI

L'amministrazione comunale continua il programma di manutenzione delle strade rurali con un progetto di 80mila euro per migliorare la viabilità sul territorio comunale. In particolare gli interventi previsti riguardano cinque strade comunali la Caldari/Rogatti a Caldari, la strada Morante in contrada Colombo, Fonte Vecchia a Villa Caldari, Visciole in contrada Bardella e Iomera a Savini.

Il secondo intervento di 300mila euro è relativo al completamento dei lavori di riqualificazione della Passeggiata Orientale e in particolare come per il primo tratto di Orientale attualmente cantierato, sono previsti la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria con rimozione delle piastrelle, il risanamento e ripristino del sottofondo, la nuova pavimentazione e illuminazione ad incasso con nuovo arredo urbano e fioriere. L'area interessata da questo secondo finanziamento è quello che dall'attuale fine del cantiere prosegue fino allo slargo sopra l'antica sede della funicolare.

Il terzo progetto è relativo ad una perizia di variante di 11mila euro sui lavori di manutenzione straordinaria di via Giro degli ulivi con l'obiettivo di introdurre soluzioni migliorative al progetto originale e di estendere gli interventi.

«Nel caso specifico dopo i lavori eseguiti dalla ditta Odoardo Zecca – dichiara il vice sindaco Cristiana Canosa - che hanno interrato la linea elettrica, l'amministrazione ha deciso di apportare modifiche al progetto iniziale prevedendo il rifacimento dell'intero marciapiede lato destro e la sostituzione del verde pubblico con la sostituzione di 14 esemplari di alberi di Pino con 10 piante di alberi di ulivi. Una soluzione presa dopo aver fatto un sopralluogo congiunto con esponenti delle locali associazioni ambientaliste e soprattutto perché gli attuali pini con le radici hanno seriamente danneggiato la sede stradale e gli stessi marciapiedi diventati impraticabili».

Il programma completo di ripiantumazione prevede il posizionamento di 28 nuove essenze arboree di tipo Lagerstroemia indica e Olea europea sulla strada in manutenzione ma anche in altre zone del territorio comunale.

«Questi atti danno seguito – conclude il sindaco Leo Castiglione – ai programmi di riqualificazione del sistema stradale e di arredo urbano che l'amministrazione comunale già nei primi cinque anni di mandato, ha cantierato e concluso sia in centro urbano e sia sull'intero territorio ed è la dimostrazione concreta che l'amministrazione lavora tenendo presente le esigenze dell'intero territorio».