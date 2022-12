Torna il Gran GalÃ  Tosti: ospite dâ€™onore il giornalista Antonio Caprarica.

Sabato 17 dicembre alle ore 20.45. Per l’occasione un ospite speciale intratterrà la platea del Tosti: il giornalista Rai Antonio Caprarica. A moderare l’incontro il giornalista del Tg3 regionale Ezio Cerasi. Si esibiranno il soprano Gong Yihuan, il mezzosoprano Stefania Cocco.



Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Gran Galà Tosti promosso dall’Istituto Nazionale Tostiano che si terrà al teatro F.P. Tosti, sabato 17 dicembre alle ore 20.45. Per l’occasione un ospite speciale intratterrà la platea del Tosti: il giornalista Rai Antonio Caprarica.



Una serata di musica e parole. Sulle note di compositori del calibro di Tosti, Braga, Toselli, Elgar, Tirindelli, si esibiranno il soprano Gong Yihuan, il mezzosoprano Stefania Cocco, al violino Daniele Orlando e al pianoforte Adriano Paolini. A moderare l’incontro il giornalista del Tg3 regionale Ezio Cerasi.



Un evento, dunque, che richiama moltissimo pubblico ogni anno, in cui si aggiungeranno alle esibizioni musicali, le parole e le riflessioni di uno dei più grandi giornalisti del panorama nazionale, Caprarica, appunto, per regalare alla città un alto momento culturale.



I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro Tosti aperto nelle giornate di martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e giovedì dalle 10.30 alle 13.00. Per informazioni è possibile chiamare in questi orari al numero 0854212125.