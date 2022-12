SCREENING OCULISTICO E TEST DIABETICO

Il Centro Italiano Femminile-sezione di Tollo, il Lions Club di Ortona in collaborazione con il centro di Eccellenza in Oftalmologia diretta dal Prof. L. Mastropasqua dell’Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara, La Croce Rossa Italiana-Comitato di Chieti e L’associazione Diabetici di Ortona organizzano una giornata di prevenzione per danni da malattia diabetica effettuando visite gratuite.

Lo Sreening Oculistico ed i Test Diabetici si terranno a TOLLO presso la casa parrocchiale Parrocchia Maria Ss. Assunta

Via S. Marina, 16 - 66010 Tollo (CH)

dalle ore 09.00 alle 13.00